Sanremo Renga penultimo a esibirsi | Meglio posso guardare l’Inter

Francesco Renga si esibisce in penultima posizione a Sanremo perché ha deciso di mangiare un branzino a pranzo, mantenendo così un'energia leggera. La scelta del menu gli permette di affrontare la serata con tranquillità e concentrarsi sulla performance. Renga ha commentato che questa posizione gli dà anche la possibilità di seguire meglio la partita dell’Inter. La sua esibizione si avvicina rapidamente, mentre i riflettori si accendono sull’Ariston.

(Adnkronos) – Francesco Renga è sereno, almeno apparentemente. Per il pranzo pre esibizione ha mangiato un branzino, così da arrivare leggero al momento di salire sul palco dell'Ariston. Il cantante si esibirà penultimo, ma nessun problema. anzi: "Così potrò guardare l'Inter". "Io avevo un sogno, o primo così poi riuscivo a vedere la partita. Oppure .