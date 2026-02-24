Sanremo | polemica politica il direttore respinge le pressioni

Il direttore artistico di Sanremo ha respinto le pressioni politiche che gli sono state rivolte. La causa risiede nelle richieste di intervento su alcune scelte del festival. Questa mattina, il suo staff ha confermato che non cederà a influenze esterne, mantenendo l’indipendenza artistica. La discussione si è accesa dopo che alcuni esponenti politici hanno chiesto modifiche al programma. La situazione continua a generare tensioni tra gli organizzatori e le forze politiche coinvolte.

Sanremo, il dietro le quinte di una polemica politica. È la mattina del 24 febbraio 2026 quando il direttore artistico del Festival di Sanremo si trova al centro di un vortice politico. La tensione inizia a montare quando un esponente di spicco, Ignazio La Russa, esprime pubblicamente il desiderio di vedere una persona specifica, Pucci, tra i partecipanti del Festival. La richiesta non è casuale: Pucci è una figura nota per la sua vicinanza a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. La Russa, noto per il suo approccio diretto, non si limita a esprimere un desiderio, ma lo fa con un tono che lascia intendere una richiesta.