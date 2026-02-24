Sanremo pagelle top e flop prima serata | Renga fermo ad Angelo 4 LDA & Aka 7Even da Mare Fuori 4 Gassmann rischia di perdersi 5

L'inizio del Festival di Sanremo ha portato risultati contrastanti tra i partecipanti, con molte performance che hanno diviso il pubblico. Renga ottiene un punteggio basso dopo una performance poco convincente, mentre LDA e Aka 7Even si distinguono con interpretazioni energiche. Gassmann rischia di perdere il ritmo, evidenziando un possibile calo di concentrazione. La prima serata ha mostrato un mix di generi musicali, tra ballate, reggaeton, rap e country, offrendo uno spettacolo vario e movimentato.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026, gli abiti di LDA e AKA 7even per la prima serata del Festival: look e stilistaLDA e AKA 7even hanno scelto abiti distinti per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione del pubblico.

Sanremo 2026, il programma della prima serata: apre Ditonellapiaga, chiudono LDA e Aka 7evenSanremo 2026 inizia con il debutto di Ditonellapiaga, che apre la serata, mentre LDA e Aka 7even chiudono l’evento.

Temi più discussi: Sanremo pagelle top e flop prima serata: Bambole di Pezza risvegliano la platea (5), Chiello arriverà ultimo (5), Tredici Pietro si...; Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Sanremo 2026: le pagelle della prima serata.

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5), Fulminacci alla Lucio Corsi (9)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul ... msn.com

Francesco Emilio Borrelli. Mobb Deep · Shook Ones, Pt. II. Artem Tkachuk fuori controllo: minacce e insulti a un portiere d'albergo. Borrelli: "Pino di Mare Fuori ha preso il sopravvento su Artem, serve un intervento sanitario immediato" facebook