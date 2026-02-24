Sanremo l' omaggio al voto delle donne

Il voto delle donne del 2 giugno 1946 rappresenta un momento storico, causato dall'introduzione del suffragio femminile in Italia. Tra le prime a esercitare questo diritto c'era anche Gianna Pratesi, una delle tante che si recarono ai seggi in quella giornata. La cerimonia di commemorazione a Sanremo rende omaggio a questa svolta fondamentale per la partecipazione femminile alla vita politica. La memoria di quegli eventi rivive in incontri pubblici e iniziative culturali.

"La democrazia o è paritaria o non è": l’appello delle donne dem al voto sulla parità di genereIl dibattito sulla parità di genere si riaccende in Sicilia con l’approvazione del disegno di legge sugli Enti locali, in discussione all’Assemblea regionale.

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate. Cantanti, ospiti e voto: guida al FestivalSanremo 2026 prende forma: il programma delle cinque serate rivela cantanti, ospiti e modalità di voto.

Gianna Pratesi, chi è la donna di 105 anni che ha votato al referendum del 1946

Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio, l’omaggio di Sanremo al maestro. In apertura ricordo e applausi per BaudoLa 76esima edizione del Festival si apre con la voce del presentatore scomparso, in sala i figli e la storica assistente. Standing ovation e un teatro che applaude la propria memoria ... quotidiano.net

Sanremo 2026 al via, la prima serata del Festival - DIRETTASi apre la 76/a edizione. Sul palco, con Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, tutti e 30 i Big in gara. All'Ariston Can Yaman. Superospite Tiziano Ferro (ANSA) ... ansa.it

FESTIVAL DI SANREMO | Ciak si canta, la voce di Pippo Baudo apre il Festival di Sanremo. Via alla gara. Omaggio a Vessicchio. https://gazzettadelsud.it/p=2176065 - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Ogni sera a Sanremo un omaggio per l’altra Italia” x.com