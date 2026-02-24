Sanremo Laura Pausini interrotta dalle risate | Dargen D’Amico si ‘autospoilera’

Durante la prova generale del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini viene interrotta dalle risate di Dargen D’Amico, che si ‘autospoilera’ mentre cerca di presentarlo. L’artista si distrae mentre cerca di descrivere il suo stile, causando un momento di imbarazzo sul palco. La scena si conclude con un sorriso condiviso tra i presenti, mentre il pubblico assiste a un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. La scena rimane impressa tra i commenti sui social.

(Adnkronos) – Chi fa da sè. fa per tre! Sul palco del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini stava per presentare il prossimo artista, Dargen D'Amico: "Un artista con ironia tagliente e ritmi.". Peccato che la co-conduttrice è stata interrotta dalle risate del pubblico presente all'Ariston e non ha potuto finire la frase. "Anche io voglio ridere, che è successo?", ha detto la cantante divertita e un po' spiazzata. In realtà, alle sue spalle Dargen D'Amico stava già per fare il suo ingresso sul palco dalle scale, facendo così un 'auto spoiler' al pubblico. Quando il cantante si è reso conto di aver interrotto la presentazione ha fatto qualche passo indietro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

