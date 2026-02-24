Sanremo | La Russa ' ringrazio Conti e gli auguro grande successo' **

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Carlo Conti, che stimo, per la cortese ed esaustiva risposta e gli auguro un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po' tutti. Senza nulla togliere, ovviamente, alle altre cose anche più importanti”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sanremo 2026, Can Yaman è pronto: “Spero di non combinare pasticci”. La rivelazione sulle canzoni Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Da lui ho ricevuto solo scorrettezze però pazienza, la rabbia non fa bene. Non abbiamo un buon rapporto ma gli auguro successo”: il duro sfogo di Al Bano contro Carlo ContiAl Bano ha espresso commenti critici nei confronti di Carlo Conti, evidenziando una relazione difficile e delusioni recenti.

Sanremo, la prima conferenza stampa. Fiorello scherza con Conti: “Vi auguro tante polemiche”Fiorello ha interrotto la conferenza stampa di Sanremo per scherzare con Carlo Conti, annunciando che sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'.

