Sanremo la chef Alba Marte protagonista al Morgana Bay | cena di gala con Carlo Conti e Arisa

Alba Marte, chef vastese, ha attirato l’attenzione durante la cena di gala al Morgana Bay, organizzata per il Festival di Sanremo. La sua presenza è stata motivata dalla volontà di valorizzare i prodotti locali e offrire un menù speciale agli ospiti. Tra i partecipanti si sono trovati anche Carlo Conti e Arisa, che hanno molto apprezzato le sue creazioni. La serata ha riscosso grande successo tra gli appassionati di buona cucina e musica.

Dal 23 al 28 febbraio la chef vastese Alba Marte protagonista a Sanremo in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Con la sua squadra di Alba Marte Eventi porterà alta cucina ed esperienza sensoriale all'interno del prestigioso Victory Morgana Bay, punto di riferimento per eventi esclusivi durante la settimana sanremese. Fiore all'occhiello della partecipazione sarà la cena della Sala Stampa, un appuntamento di grande rilievo che vedrà la premiazione di Arisa e la presenza di Carlo Conti, volto storico e simbolo della manifestazione. Un evento di gala che unirà musica e gastronomia, in una cornice tra le più rappresentative della kermesse.