Sanremo in mare | la sfida tecnica della Crociera della Musica

Massimiliano Mirabella, tecnico video reatino, lavora a Sanremo con la squadra di produzione della Costa Toscana per la Crociera della Musica, un evento che coinvolge artisti e pubblico in mare. La sfida nasce dalla complessità di gestire le riprese a bordo di una nave in movimento, con strumenti tecnologici avanzati. La crew affronta ogni giorno ostacoli tecnici per garantire riprese di qualità. La scena si anima tra luci, telecamere e onde.

La sfida tecnica dietro le quinte della Crociera della Musica. Massimiliano Mirabella, tecnico video reatino, è al Festival di Sanremo con la squadra di produzione video della Costa Toscana per la Crociera della Musica. L’evento, tra i più attesi legati al Festival, unisce musica, spettacolo e turismo. La nave, attualmente ormeggiata al porto di Sanremo, si prepara a diventare un palcoscenico galleggiante per uno degli spettacoli più attesi della manifestazione. La squadra di Mirabella, composta da tecnici altamente specializzati, sta allestendo un’imponente infrastruttura video. L’operazione richiede la coordinazione di telecamere posizionate in punti strategici della nave, mixer audio-video e regie mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal Porto Vecchio a Sanremo: il Centro Congressi nell'organizzazione della "Crociera della Musica"Il Generali Convention Center ha preso l’incarico di coordinare l’accoglienza della “Crociera della Musica 2026” a Sanremo, collegandosi con il Festival della città.

Sanremo 2026, l’opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d’artificioIl party di apertura della Crociera della Musica a bordo di Costa Toscana ha portato energia al Festival di Sanremo con fuochi d’artificio spettacolari.

Costa Crociere porta Max Pezzali a Sanremo 2026. Ecco il teaser

