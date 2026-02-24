Sanremo Fulminacci | Non demonizzo matrimoni e figli ma la società è cambiata Io sfortunato? Sì ma solo nelle piccole cose

Fulminacci afferma che i cambiamenti della società influenzano i matrimoni e i figli, ma non li demonizza. La sua esperienza al Festival di Sanremo 2026 include un duetto con Francesca Fagnani durante la serata cover. Ha spiegato come ha scritto la canzone e ha condiviso il suo punto di vista sulla sua generazione, nata nel 1997. La sua presenza tra i big si lega anche alla sua visione personale sulla fortuna nelle piccole cose.

C'è anche Fulminacci tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore - intervistato da Today - ha raccontato: come ha lavorato alla canzone sanremese, com'è nata l'idea di duettare con Francesca Fagnani (durante la serata cover) e cosa pensa della sua generazione (è del 1997) rispetto a quella dei suoi genitori. Salirà sul palco dell'Ariston con il brano "Stupida Sfortuna".

