sanremo frascadore tra tv sorrisi e bct music

Tempo di lettura: < 1 minuto Tra gli operatori dello spettacolo sanniti presenti a Sanremo abbiamo incontrato anche Antonio Frascadore, direttore artistico del Bct Festival e del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni. Frascadore ha preso parte al party ufficiale organizzato dal noto settimanale, uno degli appuntamenti collaterali più esclusivi e attesi dell’inizio Festival, momento di incontro tra artisti, addetti ai lavori e operatori del settore. Con lui abbiamo parlato anche delle prove generali della 76esima edizione, avendo avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani dei Big in gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

