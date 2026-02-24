Sanremo e la clamorosa gaffe sulla ' Repupplica' Il pubblico protesta | Ma in che senso?

Carlo Conti ha commesso un errore scrivendo 'Repupplica' invece di 'Repubblica', scatenando le proteste del pubblico. La confusione ha attirato l’attenzione durante la trasmissione, soprattutto per la presenza di Gianna Pratesi, centenaria ospite d’onore. La gaffe ha suscitato reazioni immediate tra gli spettatori, che hanno commentato su social e chat. La confusione sulla parola ha interrotto momentaneamente il ritmo dello spettacolo.

Carlo Conti e Gianna Pratesi, la centenaria scelta dal padrone di casa come ospite d'onore nella prima serata per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. E alle loro spalle una grafica con tanto di errore ortografico (orrore agli occhi di molti) che sta facendo discutere (e non poco) il mondo dei social. Un errore che ai telespettatori più attenti non è passato certo inosservato. Il motivo? Sulla grafica anziché scrivere Repubblica con la percentuale dei votanti (il 54%) è stato riportato il termine scorretto “Repupplica”. E in poco, pochissimo tempo, quell'immagine è diventata virale con decine e decine di commenti divertiti, ironici, ma anche indignati. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anniDurante la cerimonia di Sanremo 2026, un errore si è verificato quando il giornalista ha chiamato ‘Repupplica’ l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana.

Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa viraleDurante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: A Sanremo 2026 Malika Ayane canta la solidità dell'amore che dura; Sanremo 2026, la provocazione di Fiorello: È tutto truccato, poi svela il podio finale del Festival; Baglioni, clamorose somiglianze nei suoi versi, da Calvino a Pasolini. E il caso sbarca a Sanremo: anticipazione del servizio; Il testo e il significato di Animali notturni di Malika Ayane a Sanremo 2026: il racconto di un amore che dura.

Gianna Pratesi sul palco del Festival di Sanremo 2026 e l’incredibile errore grafico della serataIl tributo a Gianna Pratesi, 105 anni e testimone del primo voto femminile, diventa virale per un imprevisto tecnico durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

Sanremo, l'incredibile refuso nella grafica Rai: Repubblica diventa Repupplica durante l'omaggio con Gianna Pratesi al referendum del '46Quando il Festival di Sanremo muoveva i suoi primi passi, Gianna Pratesi aveva già trentun anni e una consapevolezza civile che oggi, ... msn.com

Sanremo 2026, questa volta la RAI l'ha fatta davvero grossa: la clamorosa gaffe è apparsa sullo schermo proprio mentre parlava Gianna Pratesi - facebook.com facebook

10 casi clamorosi di canzoni rifiutate da #Sanremo x.com