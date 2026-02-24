Sanremo democristiano ? Conti spiazza tutti chi ha invitato E poi dicono TeleMeloni

Il conduttore ha spiegato che il festival di Sanremo non è democristiano, ma cristiano e democratico, a causa dei riferimenti alla sua fede e del pubblico vario. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come l’evento sia aperto a tutti, senza voler privilegiare alcuna ideologia. Le sue parole hanno sorpreso gli ascoltatori, che si aspettavano un commento diverso. La discussione si è concentrata anche sulle scelte artistiche e sulle modalità di partecipazione.

“Più che un festival democristiano, è cristiano e democratico. Cristiano perché ci sono riferimenti alla mia modestissima fede, e democratico perché aperto a tutti". Carlo Conti non teme confronti a chi gli chiede in apertura di conferenza stampa se Fratelli d'Italia sia la nuova Democrazia Cristiana”. Non hai mai voluto parlare di politica Conti, ma la politica continua a parlare di Sanremo e Carlo Conti non può tirarsi indietro. Cosa penso delle ingerenze della politica sul Festival? “Considero le loro osservazioni come liberi cittadini. Ogni libero cittadino è libero di dire ciò che vuole”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

