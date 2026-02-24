Sanremo Conti | Minghi non aveva presentato alcun brano dormo tranquillo

Amedeo Minghi non ha consegnato nessuna canzone per il festival di Sanremo, motivo per cui Conti si sente sicuro. Conti commenta che, tra i partecipanti, spesso ci sono differenze tra le promesse e le effettive prestazioni. La sua soddisfazione deriva dal fatto che, anche senza il contributo di Minghi, la selezione dei cantanti procede senza intoppi. La discussione si concentra sulla gestione della manifestazione e sulla preparazione degli artisti.

SANREMO – “Sottolineo che Amedeo Minghi non aveva presentato alcun brano quest’anno. Io dormo tranquillo, con tutti i cantanti che si sono presentati finisco sempre con la frase che ‘tra il dire e il fare non c’è il mare ma un oceano’. E’ la frase con cui chiudo ogni incontro”. Così Carlo Conti risponde in merito alle esternazioni di Amedeo Minghi, che aveva lamentato che “a Conti le mie canzoni non piacciono”. E, su un premio alla Carriera all’artista romano, il direttore artistico aggiunge: “Per il premio alla carriera ho convinto il Comune di Sanremo ad assegnarne già tre quest’anno”, dice Conti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Sanremo 2026, i Jalisse e il nuovo no: “Carlo Conti aveva scelto un brano, poi…”

Sanremo 2026, Maurizio Gasparri chiede a Carlo Conti di invitare Mogol, Minghi, Bennato e CoccianteA un mese dall'inizio di Sanremo 2026, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha rivolto un appello pubblico alla Rai.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Amedeo Minghi: Sanremo 2026? È a misura di social, per me c'è solo Patty Pravo; Sanremo, Carlo Conti conferma la presenza di Olly; Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero: Probabilmente non glielo avevano spiegato; Ditonellapiaga a Sanremo: Sarò energica, irriverente e spero di far ballare tutti.

Amedeo Minghi contro Conti per non essere stato invitato a Sanremo, polemica sul mancato premio alla carrieraAmedeo Minghi critico con Sanremo e Carlo Conti per il mancato premio alla carriera. Il botta e risposta tra social e conferenza stampa ... virgilio.it

Amedeo Minghi: Niente premio carriera a Sanremo? Carlo Conti non ama la mia musica/ Mi ha bocciato…Amedeo Minghi: Le mie canzoni non piacciono a Carlo Conti, piccola polemica del cantautore prima di Sanremo 2026. ilsussidiario.net

SANREMO | Olly torna con Balorda Nostalgia, tutto l'Ariston canta. Carlo Conti: "Bello cominciare da dove eravamo rimasti". #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Ogni sera a Sanremo un omaggio per l’altra Italia” x.com