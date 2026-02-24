sanremo conti e pausini omaggiano baudo vessicchio costanzo e vanoni

Carlo Conti ha aperto la 76ª edizione del Festival di Sanremo per ricordare Pippo Baudo, Vessicchio, Costanzo e Vanoni, scomparsi di recente. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico entusiasta, con un omaggio musicale e parole di riconoscimento. Conti ha sottolineato l’importanza di queste figure nel panorama musicale e televisivo italiano. La serata è proseguita con l’esibizione delle prime canzoni in gara, attirando l’attenzione degli spettatori.

"Buonasera, benvenuti al Festival della canzone italiana, al festival di Sanremo". Su queste parole di Pippo Baudo ha fatto il suo ingresso in scena Carlo Conti per dare il via alla 76esima edizione del festival di Sanremo. Le parole del padrone di casa per eccellenza del teatro Ariston, scomparso ad agosto del 2025, sono state precedute dalla storica sigla del Festival “Perchè Sanremo è Sanremo”. Dopo gli applausi del pubblico, il conduttore ha ricordato: “È il primo Festival senza Pippo Baudo, che ne ha fatti 13. Era doveroso dedicare il Festival a Pippo Baudo”. A Domenica In il conduttore ha sottolineato che il suo camerino, il numero uno del teatro Ariston, è stato dedicato proprio a Baudo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi , gag Pausini-Yaman, tributo a Baudo e VessicchioGianna Pratesi, 105 anni, ha fatto il suo debutto sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione degli spettatori.

Sanremo, in conferenza c'è Pausini. Conti omaggia Baudo, gag di Fiorello in videochiamataLaura Pausini si presenta in conferenza stampa, motivata dall'anticipato debutto sul palco di Sanremo.

Sanremo, Conti e Pausini omaggiano Baudo, Vessicchio, Costanzo e VanoniDal palco dell’Ariston il ricordo dei grandi del Paese che sono scomparsi negli ultimi mesi. E Pausini rende omaggio anche a Giorgio Armani ... ilgiornale.it

Festival di Sanremo, al via la prima serata. Sul palco Conti, Can Yaman e Laura Pausini. Il ricordo di Pippo BaudoAl via questa sera la 76/a edizione del Festival di Sanremo, quest’anno dedicata a Pippo Baudo. Conti sul palco dell’Ariston insieme a Can Yaman, l'attore ... ilsecoloxix.it

SANREMO | Olly torna con Balorda Nostalgia, tutto l'Ariston canta. Carlo Conti: "Bello cominciare da dove eravamo rimasti". #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Ogni sera a Sanremo un omaggio per l’altra Italia” x.com