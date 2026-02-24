Sanremo canta Viareggio ricorda quando il Festival era il ‘suo’

Sanremo canta, e il motivo è il passaggio di un famoso brano che ha fatto discutere il pubblico. A Viareggio, i residenti ricordano con nostalgia il tempo in cui il Festival locale attirava grandi platee e portava in città artisti noti. La differenza tra le due città si percepisce anche nelle emozioni delle persone, che rivivono momenti passati tra musica e polemiche. Le strade di Viareggio si riempiono di ricordi e di attese per il futuro.

Firenze, 24 febbraio 2026 - Oggi a Sanremo si accendono i riflettori del Festival della Canzone Italiana condotto da Carlo Conti, e a Viareggio si riapre il libro dei ricordi e delle recriminazioni. È difficile non pensare a come, nel dopoguerra, proprio la città del Carnevale abbia ospitato per due edizioni la kermesse musicale prima di lasciarsela sfuggire. Il Festival nasce a Viareggio nel dopoguerra. Ma cosa accade in quei due anni prima che un'assurda scelta facesse migrare in Liguria un evento così prestigioso? Nel fervore dell'estate 1947, immediato Dopoguerra, il giornalista Aldo Valleroni pensa di allestire una manifestazione insolita per quei tempi.