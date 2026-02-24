Sanremo accoglie l’Orchestra parallela | inclusione in musica

L’Orchestra parallela, composta da musicisti con disabilità guidati da Renzo Morreale, si esibisce al Teatro Ariston. La causa deriva dalla volontà di promuovere l’inclusione attraverso la musica, offrendo a talenti emergenti un’occasione di visibilità. La band si prepara a portare un messaggio di uguaglianza e diversità, coinvolgendo il pubblico con le proprie esecuzioni. La loro presenza al festival rappresenta un passo avanti nel panorama musicale italiano.

L’Orchestra parallela, un gruppo di musicisti e artisti con disabilità guidati da Renzo Morreale, farà il suo debutto sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Nato dal laboratorio musicale Il Palco di Civitanova Marche, il progetto è stato reso possibile grazie all’impegno di Mattia Toccaceli e al sostegno del Banco marchigiano. L’obiettivo è permettere ai ragazzi di vivere l’esperienza del festival più iconico della musica italiana, con esibizioni live, interviste e incontri con i cantanti in gara. Ogni momento sarà documentato per un docu-film in uscita a luglio. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’inclusione nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

