Sanremo 77 la gara parallela dei follower | Fedez domina ma le sorprese arrivano dagli outsider

Da ilgiornale.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez attira l’attenzione durante Sanremo 77, grazie ai numeri record sui social e alla sua presenza massiccia. La causa è la crescente popolarità dei follower, che trasformano il festival in una gara parallela di vote digitali. Gli outsider sorprendono con performance inaspettate, attirando nuovi fan e creando tensione tra i partecipanti ufficiali. La scena si anima mentre le classifiche online si aggiornano in tempo reale, senza che nessuno possa prevedere l’esito.

Il Festival di Sanremo è tante cose e negli ultimi anni è diventato una vera e propria manna dal cielo sia per piattaforme che per i cantanti in gara. Quest’ultimi, che stasera saliranno sul palco del teatro Ariston per dare il via a questa meravigliosa maratona antropologica, hanno compreso quanto sia determinante la spinta che arriva dai follower e della rete per far scalare la classifica finale e pompare audience nel serbatorio della loro carriera, tant’è sempre più sono propensi a ibridarsi, a condividere e raccontarsi come una qualsiasi altra celebrity dei social media. Così, a poche ore dall’inizio della settantasettesima edizione di questo censimento canoro della popolazione italiana, diventa interessante radiografare lo state dell’arte degli account social degli artisti sanremesi per monitorane serata dopo serata i mutamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

