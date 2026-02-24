Sanremo 26 valanga di cattiverie su Laura Pausini | Pure un po sul

Laura Pausini si trova al centro di numerose critiche online dopo alcune sue dichiarazioni, causate da un commento ritenuto provocatorio dai fan. I messaggi negativi si sono moltiplicati sui social, con alcuni utenti che accusano la cantante di aver mancato di rispetto a colleghi e al pubblico. La situazione si è infiammata rapidamente, costringendo la cantante a ricevere una pioggia di commenti duri e polemiche. La polemica continua a far discutere tra i follower.

Tutto come previsto, tutto come alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina: la star è sempre lei, Laura Pausini. Anche senza cantare l'inno di Mameli, la popstar romagnola conquista il Festival di Sanremo, da conduttrice accanto a Carlo Conti, e divide sui social tra chi la adora e la promuove e chi invece, un po' per antipatia e un po' per "moda", preferisce denigrarla. In tempo reale, su X, è un diluvio di commenti fin da quando scende le scale dell'Ariston e apre bocca, con l'inconfondibile accento. Elegantissima in abito nero, emozionata (lo ripete spesso), non precisissima nella pronuncia dei nomi di cantanti e autori, e Conti la stuzzica subito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo, i vertici Rai preoccupati per le polemiche su Laura PausiniDopo l’annuncio della partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice a Sanremo, sono emerse alcune polemiche che hanno suscitato preoccupazioni tra i vertici Rai.

“Cacciatela via”. Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini: polemiche ferocissimeA meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2026, si intensificano le discussioni sul festival, con polemiche che coinvolgono anche Laura Pausini.

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

La Russa: «Conti inviti Pucci a Sanremo: presenza riparatoria»Pucci che va, Pucci che viene. Dopo le feroci polemiche che hanno investito la scelta del direttore artistico del festival di Sanremo Carlo Conti di invitare il comico Andrea Pucci, con il suo dietrof ... roma.corriere.it

Sanremo, Irina Shayk co-conduttrice di giovedì sera. Carlo Conti: «Su Pucci preferisco non entrare nel merito»Sarà la supermodella russa Irina Shayk a co-condurre, insieme a Carlo Conti e a Laura Pausini, la serata di giovedì del Festival di Sanremo. Il 26 febbraio, quindi, il posto lasciato vacante da Andrea ... corriere.it

L’arrivo di Laura Pausini sul palco dell’Ariston annunciata dalla voce storica di Pippo Baudo! Emozioni forti già dai primi minuti! . . . #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #LauraPausini #live - facebook.com facebook

All’Ariston doppio scivolone sul nome di Sayf: Laura Pausini lo annuncia come “Safe” e lo ripete anche tra gli autori. Poco dopo inciampa anche Carlo Conti. #sanremo2026 x.com