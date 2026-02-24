Sanremo 2027 a Stefano De Martino | l’incontro segreto per firmare l’accordo

Stefano De Martino ha incontrato di nascosto un dirigente Rai per definire i dettagli della sua partecipazione a Sanremo 2027. La discussione si è concentrata sulla firma di un accordo che ufficializza il suo ruolo sul palco dell’Ariston. La riunione si è svolta in un locale riservato, lontano da occhi indiscreti. Ora, l’intesa tra l’artista e la rete sembra essere quasi conclusa, lasciando pochi dubbi sulla sua presenza.

Sanremo 2027 a Stefano De Martino: sono circolate diverse voci su questa notizia. Prima un’indiscrezione, poi una notizia confermata da Roberto Sergio, poi smentita perché “era una gag”. Adesso però è Dagospia a confermare la notizia rivelando tutti i retroscena, infatti pare che ci sia stato già un incontro, un pranzo che avrebbe sancito la decisione da parte della Rai di affidargli il prossimo Sanremo ma con una particolarità diversa quest’anno. Infatti dall’anno prossimo il ruolo di direttore artistico e quello di conduttore si divideranno e ad affiancare Stefano De Martino ci sarà Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin e quindi buon intenditore musicale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2027 a Stefano De Martino: è ufficiale | VIDEOStefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027.

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita; Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino.

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027?/ Fiorello ottiene lo scoop in diretta, la Rai corre ai ripariStefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027? Arriva lo scoop a La Pennicanza, poi la Rai interviene per smentire ... ilsussidiario.net

Sanremo 2027, conduce Stefano De Martino: annuncio curioso e flash della Rai con un anno d’anticipoStefano De Martino designato per condurre il Festival di Sanremo 2027, le parole a sorpresa del direttore generale della Rai Roberto Sergio ... gossipetv.com

Trieste Cafe. . Al via la settimana di Sanremo! Elisa Colummi (Performer) Ricky Ottolino (Dj) Martina Vergaro (Trieste Cafe) Miguel Selekta (Dj) Lorenzo Giorgi (Imprenditore) Stefano Rebek (Opinionista) Conduce Luca Marsi - facebook.com facebook

Nella prima conferenza stampa di Sanremo Conti ritorna anche sulle polemiche nate dopo il passo indietro di Andrea Pucci e le accuse di volere realizzare un Festival governativo: «Io meloniano Preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere, piuttosto x.com