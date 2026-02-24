Sanremo 2026 Welo | A giugno un Festival benefico nella mia Lecce

Welo ha annunciato che a giugno organizzerà un festival benefico nella sua Lecce, spiegando che il progetto nasce dalla voglia di sostenere le associazioni locali. Durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, ha condiviso dettagli sul suo impegno e sulla scelta di dedicare l’evento alla solidarietà. La manifestazione coinvolgerà artisti e volontari della zona, creando un’occasione di musica e aiuto concreto per la comunità.

Ecco cosa ha raccontato Welo nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, la cui sigla è firmata proprio dall’artista pugliese. La sigla del Festival di Sanremo 2026 sarà Emigrato (Italiano), nuova versione del brano presentato da Welo a Sarà Sanremo. Il rapper salentino, in conferenza stampa, si dice onorato di questa possibilità concessa a lui da Carlo Conti: « La musica deve lanciare messaggi di inclusione, canto ciò che vivo e se questo può influenzare gli altri sono felice. Vengo dopo Gabry Ponte in questo ruolo ma non voglio fare paragoni, ho ancora molta strada da fare.» Annuncia un evento estivo nella sua Lecce: «So di non potere cambiare il mondo cona musica ma sono orgoglioso di rappresentare Lecce. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Chi è Welo, l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026Welo ha scritto la sigla del Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione per il suo stile originale.

Sanremo 2026: Welo e “Emigrato (Italiano)” saranno la nuova sigla del Festival, una sorpresa da Carlo Conti.Questa mattina è arrivata la novità: Welo, il rapper leccese classe 1999, sarà il nuovo artista dietro la sigla del Festival di Sanremo 2026.

WELO firma il jingle di Sanremo 2026: EMIGRATO (ITALIANO) disponibile da oggi sulle piattaformeEMIGRATO (ITALIANO), il jingle ufficiale di Welo, dà il via a ogni serata della 76ª edizione di Sanremo. Tutto quello che c’è da sapere sull’artista e sul brano. notizie.it

Di chi è la voce della nuova sigla del Festival di Sanremo 2026?La rielaborazione in stile sanremese del singolo di denuncia sociale presentato lo scorso dicembre da Welo La prima serata di Sanremo non è ancora iniziata, ma abbiamo già la prima hit della 76ª edizi ... elle.com

Il cantante leccese Welo, scelto da Carlo Conti per il jingle di Sanremo, in conferenza stampa fa ascoltare una parte della prossima canzone. Assicura di aver portato dei pasticciotti a Carlo Conti e annuncia un festival a scopo benefico a Lecce nella prossima - facebook.com facebook

L'autore è il rapper pugliese Welo, semifinalista lo scorso anno a "Sanremo Giovani" x.com