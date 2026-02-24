Sanremo 2026 via alla prima serata con Can Yaman e Tiziano Ferro – Diretta

Can Yaman e Tiziano Ferro aprono la prima serata di Sanremo 2026, dopo che il festival è stato spostato a febbraio per motivi organizzativi. La serata si svolge in diretta dal Teatro Ariston, con 30 artisti in gara che si esibiscono davanti al pubblico. La manifestazione coinvolge anche numerosi giornalisti e fan in attesa di conoscere i primi risultati. La kermesse prosegue con entusiasmo e molte aspettative per le prossime serate.

(Adnkronos) – Prende il via oggi, martedì 24 febbraio, Sanremo 2026 con la prima serata in diretta dal Teatro Ariston, in cui si esibiranno tutti i 30 Big in gara. A condurre tutte e cinque le serate del festival Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini. La prima puntata di stasera avrà come co-conduttore l'attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1. Super ospite Tiziano Ferro. In apertura, l’omaggio al grande Pippo Baudo. —[email protected] (Web Info) Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: “Ho fatto un disastro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successoParappappappaparà. È finalmente tornato il Festival di Sanremo 2026. Via, dunque, alla 76esima edizione, l'ultima condotta da Carlo Conti, che porta ... ilmattino.it

Al via la 76esima edizione della kermesse guidata da Carlo Conti. Ecco cosa c'è da sapere, minuto per minuto, sulla prima puntataDa Ditonellapiaga a Lda e Aka 7even: i 30 Big si esibiranno stasera con Conti, Pausini e Can Yaman. Tiziano Ferro super ospite ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman co-conduttore di questa sera accanto a Carlo Conti e Laura Pausini in conferenza stampa racconta le sue canzoni del cuore italiane e turche e racconta come i suoi cantanti preferiti un tempo erano censurati. Il suo cantante preferito italiano è Cla - facebook.com facebook

Carlo #Conti fa ridere i giornalisti con una battuta su #CanYaman: " Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto". #sanremo #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com