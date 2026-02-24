sanremo 2026 tutti i look degli artisti sul green carpet

Sanremo 2026, i look degli artisti sul green carpet sono al centro dell’attenzione, mentre l’organizzazione si prepara alla prima serata. La manifestazione, che si svolge dal 23 al 28 febbraio, coinvolge trenta cantanti provenienti da diverse regioni italiane. Le star sfoggiano abiti audaci e look originali, attirando l’interesse di pubblico e media. Le prime immagini dei partecipanti già circolano sui social, alimentando curiosità e aspettative per la serata inaugurale.

Sale la temperatura a Sanremo in vista della prima serata del Festival della musica italiana. La kermesse, in calendario da questa sera fino a sabato 28 febbraio, vede in gara trenta cantanti. Condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, il festival questa sera vede la partecipazione dell’attore turco Can Yaman, Tiziano Ferro come super ospite, mentre sulla nave da crociera Costa Toscana si esibirà Max Pezzali, accompagnato da Olly. In attesa di scoprire le canzoni in concorso, ieri sera l’attenzione è stata tutta per il Green Carpet – quest’anno è blu, ma tant’è – la passerella sostenibile che porta in centro città gli artisti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Festival di Sanremo 2026 al via: tutti i look degli artisti in gara sul carpet della sfilata inauguraleIl festival di Sanremo 2026 è iniziato a causa della tradizione che ogni anno riunisce artisti e pubblico.

Green Carpet Sanremo 2026, bagno di folla per gli artistiIl Green Carpet di Sanremo 2026 ha attirato una folla numerosa, perché i 30 Big del festival sono arrivati per incontrare i fan.

Sanremo 2026

