Sanremo 2026 | tutti gli ospiti che prenderanno parte al Festival

Sanremo 2026 vede la conferma della partecipazione di diversi artisti e celebrità, determinata dall’organizzazione del festival. Tra gli interventi più attesi ci sono musicisti, attori e personaggi televisivi che saliranno sul palco dell’Ariston tra il 24 e il 28 febbraio. La scelta di includere ospiti di diversi settori mira a offrire uno spettacolo vario e coinvolgente. La lista ufficiale degli invitati sarà annunciata nelle prossime settimane.

© Tpi.it - Sanremo 2026: tutti gli ospiti che prenderanno parte al Festival

. Quali sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio? Sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate si alterneranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo, ma non solo. Questi quelli annunciati: Max Pezzali. Olly. Tiziano Ferro. Eros Ramazzotti. Alicia Keys. Andrea Bocelli. Fuasto Leali. Mogol. Caterina Caselli. Gaia. Bresh. The Kolors. Francesco Gabbani. Pooh. Cantanti. Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, ma quali sono i cantanti in gara? La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast della 76esima edizione è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti a dicembre scorso.