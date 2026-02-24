Sanremo 2026 Tommaso Paradiso chi è | esordi rottura con i ‘The giornalisti’ dietrofront sul Festival

Tommaso Paradiso partecipa a Sanremo 2026 dopo aver lasciato i The Giornalisti, una decisione che ha suscitato molte discussioni. La sua presenza nel festival rappresenta un ritorno importante per il cantante, che si presenta con il brano 'I Romantici'. Paradiso ha deciso di riprendere il suo percorso musicale da questa piattaforma, inaugurando una nuova fase della sua carriera davanti a un pubblico vasto. La partecipazione si apre con molte aspettative.

(Adnkronos) – Tommaso Paradiso è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è per il cantante la prima volta in gara alla kermesse canora con il brano 'I Romantici'. Tommaso Paradiso nasce il 25 giugno 1983 a Roma, nel quartiere Prati, da una famiglia di origini campane. Frequenta il liceo classico e si laurea in filosofia, continuando a coltivare al tempo stesso la grande passione per la musica. La svolta per Paradiso arriva nel 2009 quando fonda il gruppo Thegiornalisti con Marco Antonio Musella e a Marco Primavera. Il gruppo debutta nel 2011 con l'album Vol. 1 ottenendo in poco tempo tanta notorietà, dando vita poi ad altri tre album: Fuoricampo (2014), Completamente Sold Out (2016) e Love (2018). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Tommaso Paradiso, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Tommaso Paradiso si presenta al Festival di Sanremo 2026 dopo aver ottenuto successo come frontman dei The Giornalisti e ora come artista solista.

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

Terminato oggi il Festival 2026. Ecco i vincitori: 3° posto: Tommaso Paradiso; 2° posto: Serena Brancale; 1° posto: Fedez e Marco Masini.

