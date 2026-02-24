Sanremo 2026 secondo la vocal coach Silvia Chiminelli | Non basta cantare bene serve identità

Silvia Chiminelli evidenzia che il successo a Sanremo dipende più dall’identità artistica che dalla semplice qualità vocale. La vocal coach sottolinea come il festival sia un vero e proprio banco di prova, dove l’autenticità e la presenza scenica contano quanto le note. Secondo lei, interpretare il brano con personalità può fare la differenza tra una performance memorabile e una semplice esecuzione tecnica. La sua analisi si concentra sulla capacità degli artisti di comunicare emozioni autentiche sul palco.

Sanremo non è solo una gara musicale. È un banco di prova emotivo, tecnico e identitario. A spiegarlo è la vocal coach Silvia Chiminelli, che analizza il Festival da una prospettiva diversa: non quella della classifica, ma quella della voce, della presenza scenica e della coerenza artistica. Secondo Silvia Chiminelli, il palco dell'Ariston è il luogo in cui emerge una verità semplice ma spesso sottovalutata: cantare bene non basta. Silvia Chiminelli: "L'identità viene prima della perfezione". Per la vocal coach, il rischio più grande è portare a Sanremo una "canzone sanremese", costruita per adattarsi al contesto ma non davvero rappresentativa dell'artista.

Sanremo 2026 visto da una vocal coach: “Non basta cantare bene, serve identità” – intervista a Silvia ChiminelliSilvia Chiminelli, vocal coach, spiega che a Sanremo 2026 la vera sfida non è solo cantare bene, ma esprimere un’identità forte.

Silvia Chiminelli e Sanremo 2026: “Spero di sentire brani autentici e vivi”Silvia Chiminelli ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, puntando su brani autentici e vibranti.

