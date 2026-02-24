sanremo 2026 scaletta prima serata parte ditonellapiaga

Ditonellapiaga apre la prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco un brano energico. La scelta di inserirla in apertura deriva dalla volontà di dare il via con un’esibizione forte e coinvolgente. La scaletta, annunciata ufficialmente, prevede anche performance di altri artisti noti. La serata si svolge sotto i riflettori, con il pubblico che aspetta con entusiasmo le prossime esibizioni. La prima parte del festival si prepara a emozionare gli spettatori.

L’ordine di esibizione della prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con Laura Pausini e Can Yaman. Nel corso della conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti in compagnia di Laura Pausini e Can Yaman, è stato confermato l’ordine di esibizione dei 30 Big che presenteranno per la prima volta il brano in gara che segue in larga parte quello delle prove, svoltasi ieri pomeriggio. Sanremo 2026 – Ordine di esibizione della prima serata. Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D’Amico Arisa Tommaso Paradiso Elettra Lamborghini Patty Pravo Samurai Jay Raf J-Ax Fulminacci Levante Fedez & Masini Ermal Meta Serena Brancale Nayt Malika Ayane Eddie Brock Sal Da Vinci Enrico Nigiotti Tredici Pietro Bambole di Pezza Chiello Maria Antonietta e Colombre Leo Gassmann Francesco Renga LDA e Aka7even. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, Ditonellapiaga favorita nella prima serata per i bookieIl nome di Ditonellapiaga si fa largo tra i favoriti della prima serata di Sanremo 2026, a causa delle sue recenti performance dal vivo che hanno attirato l’attenzione dei bookmaker.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026Il comitato organizzatore ha annunciato la scaletta della prima serata di Sanremo 2026, prevista per martedì 24 febbraio.

