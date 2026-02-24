Sanremo 2026 scaletta cantanti prima serata | apre Ditonellapiaga

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con l’esibizione di Ditonellapiaga, annunciata dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti. La scelta deriva dalla volontà di dare spazio a nuovi talenti e di mettere in risalto la scena musicale italiana. La prima serata include anche altri artisti che si alterneranno sul palco dell’Ariston. La serata si conclude con le prime emozioni del pubblico e dei telespettatori.

E’ stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti la scaletta dei cantanti che si esibiranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, al via oggi martedì 24 febbraio. La scaletta della prima serata. Questo l’ordine di uscita, secondo quanto reso noto nella conferenza stampa odierna ( SEGUI LA DIRETTA ): Ditonellapiaga. Michele Bravi. Sayf. Mara Sattei. Dargen D’Amico. Arisa. Luché. Tommaso Paradiso. Elettra Lamborghini. Patty Pravo. Samurai Jay. Raf. J-Ax. Fulminacci. Levante. Fedez-Masini. Ermal Meta. Serena Brancale. Nayt. Malika Ayane. Eddie Brock. Sal Da Vinci. Enrico Nigiotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: apre Ditonellapiaga e chiudono Lda e Aka 7even, tutti gli ospiti e i cantanti in ordine di uscitaSanremo 2026, la prima serata si apre con le esibizioni di Ditonellapiaga, che porta un sound energico, e si conclude con le performance di Lda e Aka 7even, entrambi molto attesi dal pubblico.

Sanremo 2026, scaletta prima serata, parte DitonellapiagaDitonellapiaga apre la prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco un brano energico.

SANREMO 2026: ECCO I CANTANTI IN GARA

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti e ospiti; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: cantanti, ospiti e conduttori di stasera; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto.

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serataOrdine di uscita e scaletta della prima serata di Sanremo 2026 Ecco la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2026 della prima serata. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul Fest ... novella2000.it

Scaletta prima serata #Sanremo 2026: a che ora canta #Fedez e quando ci sono #Olly, #MaxPezzali e #TizianoFerro x.com

Si alza il sipario sulla 76esima edizione della kermesse, la scaletta e i favoriti #Sanremo2026 - facebook.com facebook