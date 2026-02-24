Sanremo 2026 Savino imita La Russa | Bella idea Conti presidente Senato per un giorno

Savino ha fatto ridere il pubblico con una parodia di La Russa, coinvolgendo anche il pubblico. La sua imitazione ha suscitato commenti divertiti tra gli spettatori, che hanno apprezzato il modo in cui ha riprodotto i gesti e le espressioni del politico. Durante l’evento, ha scherzato sulla proposta di Conti come presidente del Senato per un giorno, aggiungendo un tocco di leggerezza alla serata. La scena ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

“Se so fare l’ imitazione di La Russa? L’imitazione di La Russa sono proprio le aste degli imitatori. C’è Celentano e poi c’è La Russa. Chi non fa la sua imitazione?”. Così il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, Nicola Savino, a margine della conferenza stampa al Teatro Ariston. Giocando sull’imitazione, i cronisti gli chiedono se Savino-La Russa vorrebbe fare a cambio per un giorno con Carlo Conti: “Carlo Conti presidente del Senato per un giorno? Sarebbe una buona idea”, scherza ancora il comico. Bloccato poi ancora dai selfie delle persone, Savino viene ripreso ironicamente da Ema Stokholma: “Basta con Can Yaman, lasciatelo in pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Sanremo 2026, Carlo Conti: “Al di là del presidente del Senato La Russa, ho sentito Pucci, non se la sente”. Can Yaman: “Il mio arresto e rilascio? Mai stato un caso”Carlo Conti ha confermato che Pucci non si sente pronto a partecipare a Sanremo 2026, spiegando di averlo ascoltato di recente. Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo MetsolaIgnazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e Fiorello; NICOLA SAVINO MISSIONE SANREMO; Carlo Conti: Questo è il mio ultimo Sanremo. Mio figlio verrà all'Ariston, ma mi ha chiesto di non presentargli i cantanti; Striscia la Notizia, Pucci (col Tapiro) asfalta Fiorello e torna Federica Nargi: cosa vedremo stasera. Sanremo: Savino imita La Russa, 'Bella idea Conti presidente Senato per un giorno'(LaPresse) 'Se so fare l'imitazione di La Russa? L'imitazione di La Russa sono proprio le aste degli imitatori. C'è Celentano e poi c'è La Russa. stream24.ilsole24ore.com Sanremo 2026, tutto sulla Prima Serata del 24 febbraio 2026: conduttori, ospiti e sorprese del 1° appuntamento del FestivalScopriamo tutto quello che succederà - e che dobbiamo aspettarci - nella prima puntata di Sanremo 2026. Grandi novità e carrambate in arrivo su Rai1! comingsoon.it Da Levante a Federico Basso, un po' di Piemonte al Festival di Sanremo: la cantautrice siciliana è legatissima a Torino, dove ha vissuto per vent'anni. Il comico di Druento affiancherà Nicola Savino e Aurora Leone al Dopofestival. Ma non saranno i soli... x.com Da Levante, a Federico Basso, un po' di Piemonte al Festival di Sanremo: la cantautrice siciliana è legatissima a Torino, dove ha vissuto per vent'anni. Il comico di Druento affiancherà Nicola Savino e Aurora Leone al Dopofestival. Ma non saranno i soli... - facebook.com facebook