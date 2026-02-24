Sanremo 2026 Samurai Jay chi è | gli esordi il legame con le radici la cover con Belen

Samurai Jay si presenta a Sanremo 2026 per la prima volta, portando il brano inedito “Ossessione”. La sua partecipazione deriva dal desiderio di portare le radici campane sul palco dell’Ariston e di farsi conoscere dal grande pubblico. Il rapper ha già attirato attenzione con la sua cover di Belen, dimostrando talento e personalità. La sua presenza tra i 30 concorrenti conferma la volontà di emergere nel panorama musicale italiano.

(Adnkronos) – Samurai Jay è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Per il rapper campano si tratta della prima partecipazione alla kermesse: l'artista debutta sul palco dell'Ariston nella 76ª edizione del Festival, con il brano inedito 'Ossessione'. Samurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. Cresciuto nella provincia partenopea, si avvicina alla musica fin da giovanissimo, creando così uno stile legato al contesto urbano da cui proviene. Il suo nome d'arte nasce per gioco: l'appellativo 'Samurai' gli viene attribuito da un amico che lo vedeva spesso 'sconvolto', mentre 'Jay' è un richiamo al suo nome di battesimo, Gennaro, Genny. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

