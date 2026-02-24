sanremo 2026 quanto guadagna carlo conti e quanto spetta a conduttori e conduttrici da pausini a can yaman

Carlo Conti riceve oltre mezzo milione di euro per condurre il Festival di Sanremo 2026, causa l'alto interesse pubblico e le aspettative sul suo ruolo. La cifra si basa sui contratti firmati e sulla sua lunga esperienza in eventi simili. Altri conduttori, come Pausini e Can Yaman, percepiscono importi diversi, legati alla notorietà e alle trattative contrattuali. La distribuzione dei pagamenti si concentra sui protagonisti dello spettacolo in questa edizione.

L’attesa è finita: il 24 febbraio inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2026. Oltre ai consueti pronostici su chi vincerà e gli scervellamenti di milioni di persone su cosa faranno artisti e conduttori in ottica Fantasanremo, c’è anche un altro aspetto che ciclicamente ritorna. Parliamo dei compensi e dei cachet destinati a conduttori e conduttrici chiamati a salire sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. A partire da Carlo Conti, per arrivare a Laura Pausini e Can Yaman. Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026 Il cachet di Laura Pausini per tutte le serate di Sanremo Quanto guadagnano i co-conduttori, da Can Yaman agli altri ospiti Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026 Come da tradizione, la Rai non rende pubbliche le somme ufficiali dei cachet del Festival di Sanremo, ma sulla base delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e dei compensi riconosciuti nelle edizioni precedenti è possibile delineare una stima dei guadagni dei protagonisti della kermesse giunta alla sua edizione numero 76. 🔗 Leggi su Virgilio.it

