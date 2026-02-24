Sanremo 2026 | quando canta a che ora Tiziano Ferro durante la prima serata del Festival

Tiziano Ferro si esibirà a Sanremo 2026 a causa del suo ruolo di ospite principale nella prima serata, prevista intorno alle 22:30. Il cantante interpreterà un medley di alcune delle sue hit più note, tra cui “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te” e “Lo stadio”, prima di concludere con il brano “Sono un grande”. La sua performance si svolgerà sul palco del teatro Ariston, attirando l’attenzione del pubblico presente e a casa.

. Quando canta (a che ora) Tiziano Ferro stasera, martedì 24 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante, secondo la scaletta, si esibirà sul palco del teatro Ariston con un medley di sue canzoni (Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono”) e il brano “Sono un grande” indicativamente intorno alle ore 22,30. Streaming e tv. Abbiamo visto quando canta (a che ora) Tiziano Ferro, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la prima serata del FestivalLuché si esibirà durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua posizione come settimo artista in scaletta.

Leggi anche: Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Max Pezzali durante la prima serata del Festival

SANREMO 2026: TIZIANO FERRO SUPER OSPITE DELLA PRIMA SERATA IL 24 FEBBRAIO

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Blog | Dal Quirinale all’Ariston, Sanremo 2026 canta la fatica del presente e la vulnerabilità - Alley Oop; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta dopo l'una di notte: «Sono raccomandato»... e scatena i socialC’è chi sogna l’apertura, chi spera nella metà scaletta e chi, con filosofia e autoironia, abbraccia suo malgrado la fascia ... msn.com

Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano FerroMartedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti ... corrieredellosport.it

Tiziano Ferro super ospite oggi a Sanremo, quanto guadagna davvero - facebook.com facebook

#R101News: #TizianoFerro sul palco dell'Ariston questa sera #ExtraFestival x.com