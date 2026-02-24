Sanremo 2026 più ospiti che artisti in gara | cosa rischia Conti

Sanremo 2026 ha attirato molta attenzione perché il numero di ospiti supera quello degli artisti in gara, creando confusione tra pubblico e addetti ai lavori. La presenza di numerosi artisti di strada, saltimbanchi e influencer ha trasformato l’atmosfera tradizionale del festival. Questa situazione rischia di indebolire la competizione musicale e di mettere sotto pressione i conduttori. La sensazione è che l’evento si stia allontanando dalla sua formula classica. La domanda è: come reagirà l’organizzazione?

C’è veramente di tutto in ‘sto Sanremo, un’insalata mista di cantanti, generi, co-conduttori e, fuori dall’Ariston, artisti di strada, saltimbanchi, navi da crociera attrezzate alla bisogna, imitatori, palchi di ogni genere, immancabili e disperatissimi influencer. Qualunque cosa, al punto che sembra di stare al carnevale di Rio, ma sulla riviera ligure. E se all’esterno dominano gli sponsor (hanno praticamente brandizzato ogni angolo della città), all’interno del teatro è tutto frutto delle decisioni del signor Conti Carlo. E, quindi, sotto col prontuario, ché da oggi a sabato ce n’è per tutti i gusti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo 2026, Carlo Conti svela i titoli dei 30 Big che parteciperanno gara. Promossi i due giovani artisti che entrano nelle Nuove ProposteCarlo Conti ha annunciato in diretta i titoli dei 30 Big che parteciperanno a Sanremo 2026, svelando anche i due giovani artisti selezionati come Nuove Proposte.

Sanremo 2026, chi veste gli artisti in gara? Cosa sappiamo sui lookIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina e l’attenzione si concentra sui look degli artisti in gara.

