Sanremo 2026 orchestra | musicisti maestri e direttori del Festival

La scelta della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo come ensemble ufficiale del Festival 2026 deriva dalla volontà di valorizzare i talenti locali. La formazione, composta da musicisti e direttori provenienti da tutta Italia, si prepara a portare sul palco un repertorio ricco e variegato. La collaborazione con la Fondazione garantisce un livello artistico elevato e un’interpretazione autentica delle canzoni in gara. La sfida ora è riuscire a coinvolgere il pubblico con le esecuzioni dal vivo.

Qual è l'orchestra del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1? Come lo scorso anno, ad accompagnare i cantanti in gara nella kermesse canora sarà la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, un'eccellenza della Liguria e dell'Italia intera. Un compito non facile per i 32 professori, che dovranno esibirsi dal vivo nel corso delle cinque serate. A questi si aggiungono altri professionisti, come la sezione ritmica della Rai. Per un totale di circa 60 orchestrali. Le prove sono infatti iniziate da circa un mese.

