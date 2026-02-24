Sanremo 2026 Mazzariello | I legami affettivi ci definiscono più del lavoro

Da spettacolo.eu 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mazzariello ha spiegato che i legami affettivi influenzano più del lavoro la sua vita, dopo aver condiviso la sua esperienza durante la conferenza stampa a Sanremo 2026. Ha raccontato di come il sostegno delle persone care gli dia forza e motivazione, anche nei momenti più difficili. La sua partecipazione tra le Nuove Proposte si lega proprio a questa convinzione. La sua presenza al festival si concentra sulla forza dei rapporti personali, che lo accompagnano anche sul palco.

sanremo 2026 mazzariello i legami affettivi ci definiscono pi249 del lavoro
© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Mazzariello: «I legami affettivi ci definiscono più del lavoro»

Ecco cosa ha raccontato Mazzariello nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa in gara tra le Nuove Proposte. Mazzariello è tra le Nuove Proposte del  Festival di Sanremo 2026  con  Manifestazione d’amore   e, nella conferenza stampa, ha raccontato cosa lo ha portato a scrivere la canzone: «Il pezzo nasce dal mio trasferimento a Milano un anno fa. È una città molto lavorativa. La nostra occupazione ci definisce, forse groppo. Il brano vuole portare la lente sui legami che creiamo nel tempo e che sono quelli che ci definiscono veramente. » Tra ironia e ansia, racconta come sta vivendo le ore che intercorrono dalla sua esibizione: « Più mi avvicino a esibirmi all’Ariston e più aumenta il reflusso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Nel carcere di Monza la stanza dell’affettività: uno spazio “libero” per i legami affettivi e intimiA Monza nasce una stanza dedicata all’affettività nei penitenziari italiani.

Mazzariello è pronto per correre tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano "Manifestazione d'amore". Video-intervistaMazzariello ha conquistato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 perché il suo brano

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Video Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: News - RadioItalia-Sanremo 2026: le canzoni delle Nuove Proposte su Radio Italia; Mazzariello a Sanremo 2026: Sto provando tutto lo spettro delle emozioni; Sanremo, Mazzariello: in gara tra i giovani temo di più Angelica Bove; La Manifestazione D’Amore di Mazzariello: da Area Sanremo alle Nuove Proposte.

Sanremo 2026, ‘Il mio canto libero’: Mazzariello omaggia Battisti in sala stampaMazzariello entra nella Sala Stampa dell’Ariston a Sanremo con gli occhi pieni di stupore. Che gran meraviglia essere qui, nella città dei fiori. Mi sento sempre come se stessi facendo un esame di ma ... rivieratime.news

Mazzariello a Sanremo 2026 con 'Manifestazione d’Amore': il testo e il significato del branoMazzariello a Sanremo 2026 con 'Manifestazione d’Amore': tra testo e significato, emozioni e legami autentici. Ecco cosa sappiamo. notizie.it