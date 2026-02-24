Sanremo 2026 Mazzariello | I legami affettivi ci definiscono più del lavoro

Mazzariello ha spiegato che i legami affettivi influenzano più del lavoro la sua vita, dopo aver condiviso la sua esperienza durante la conferenza stampa a Sanremo 2026. Ha raccontato di come il sostegno delle persone care gli dia forza e motivazione, anche nei momenti più difficili. La sua partecipazione tra le Nuove Proposte si lega proprio a questa convinzione. La sua presenza al festival si concentra sulla forza dei rapporti personali, che lo accompagnano anche sul palco.

Ecco cosa ha raccontato Mazzariello nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa in gara tra le Nuove Proposte. Mazzariello è tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con Manifestazione d’amore e, nella conferenza stampa, ha raccontato cosa lo ha portato a scrivere la canzone: «Il pezzo nasce dal mio trasferimento a Milano un anno fa. È una città molto lavorativa. La nostra occupazione ci definisce, forse groppo. Il brano vuole portare la lente sui legami che creiamo nel tempo e che sono quelli che ci definiscono veramente. » Tra ironia e ansia, racconta come sta vivendo le ore che intercorrono dalla sua esibizione: « Più mi avvicino a esibirmi all’Ariston e più aumenta il reflusso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Nel carcere di Monza la stanza dell’affettività: uno spazio “libero” per i legami affettivi e intimiA Monza nasce una stanza dedicata all’affettività nei penitenziari italiani.

Mazzariello è pronto per correre tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano "Manifestazione d'amore". Video-intervistaMazzariello ha conquistato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 perché il suo brano

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: News - RadioItalia-Sanremo 2026: le canzoni delle Nuove Proposte su Radio Italia; Mazzariello a Sanremo 2026: Sto provando tutto lo spettro delle emozioni; Sanremo, Mazzariello: in gara tra i giovani temo di più Angelica Bove; La Manifestazione D’Amore di Mazzariello: da Area Sanremo alle Nuove Proposte.

Sanremo 2026, ‘Il mio canto libero’: Mazzariello omaggia Battisti in sala stampaMazzariello entra nella Sala Stampa dell’Ariston a Sanremo con gli occhi pieni di stupore. Che gran meraviglia essere qui, nella città dei fiori. Mi sento sempre come se stessi facendo un esame di ma ... rivieratime.news

Mazzariello a Sanremo 2026 con 'Manifestazione d’Amore': il testo e il significato del branoMazzariello a Sanremo 2026 con 'Manifestazione d’Amore': tra testo e significato, emozioni e legami autentici. Ecco cosa sappiamo. notizie.it

Mazzariello ospite a ExtraFestival Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #mazzariello #extrafestival #radiosubasio #sanremo2026 #sanremo @_mazzariello - facebook.com facebook

Le sfide delle Nuove Proposte, nella serata di mercoledì, saranno: - Niccolò Filippucci vs Il trio di Area Sanremo - Mazzariello vs Angelica Bove #Sanremo2026 x.com