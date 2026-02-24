Sanremo 2026 Max Pezzali protagonista della Costa Toscana

Max Pezzali ha annunciato il suo coinvolgimento a Sanremo 2026, portando la sua musica sulla nave ormeggiata davanti alla costa ligure. La scelta di ospitarlo deriva dalla volontà di celebrare i 30 anni di carriera dell’artista, che proporrà alcuni dei suoi successi più amati. La nave, chiamata 'Palco sul Mare', ospiterà le cinque serate della manifestazione, creando un palco speciale per il pubblico presente. La sua esibizione sarà uno degli appuntamenti più attesi della kermesse.

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 si accende con un nome che ha segnato la storia del pop italiano: Max Pezzali sarà ospite speciale della kermesse, protagonista di un intero 'Palco sul Mare', la nave ormeggiata davanti alla costa ligure che per cinque serate si trasformerà in una grande festa a cielo aperto sulle note dei suoi successi. A partire da stasera, martedì 24 febbraio, e fino al 28 febbraio, l’artista sarà al centro di cinque performance speciali che accompagneranno le serate della crociera. Ogni sera è previsto un collegamento dalla nave con il Teatro Ariston, portando l’energia del palco sul mare e creando un dialogo artistico unico tra Costa Toscana e il Festival. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

