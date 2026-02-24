Sanremo 2026 le giurie del Festival | quali sono e quando votano

Le giurie di Sanremo 2026 decidono durante le serate, influenzando i risultati finali del festival. La composizione delle giurie include esperti musicali e pubblico presente in sala, che esprimono le loro preferenze in momenti specifici. La prima votazione avviene nella seconda serata, mentre le successive si svolgono nelle fasi finali. Le modalità di voto sono chiare e prestabilite, garantendo trasparenza all’intera competizione.

Regolamento. Quali sono le giurie del Festival di Sanremo 2026 e quando votano? Il regolamento della 76esima edizione del Festival non è cambiato rispetto allo scorso anno. Sono in tutto 30 le canzoni dei big in gara quest'anno. In più è stata confermata la categoria Giovani o Nuove Proposte con 4 artisti in gara. Le giurie di Sanremo 2026, secondo il regolamento, sono tre: Sala stampa, Televoto e Giuria delle Radio. Come gli ultimi anni, niente Giuria Demoscopica che ormai è stata sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell'intero territorio italiano.

