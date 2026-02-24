Sanremo 2026 le battaglie del super ospite Tiziano Ferro dal bullismo alla depressione fino all' alcolismo

Tiziano Ferro, protagonista della prima serata di Sanremo 2026, ha condiviso le sue esperienze personali legate a bullismo, depressione e alcolismo, cause delle sue difficoltà. Durante il suo intervento, ha raccontato come il suo passato abbia influenzato la carriera musicale e la vita privata. La sua testimonianza ha coinvolto il pubblico, offrendo uno spaccato sincero di una lotta interiore lunga anni. Ferro ha deciso di aprirsi per ispirare chi affronta sfide simili.

Tiziano Ferro calca il palco di Sanremo 2026 in veste di super ospite, rinnovando il rapporto con il Festival dopo duetti e altre ospitate. L’artista di Latina ha raccontato di voler celebrare i 25 anni di Xdono, canzone mai cantata a Sanremo. Per il futuro, una partecipazione in gara non viene esclusa. Ma il nome di Tiziano Ferro è legato anche alla sua trasparenza nell’ammettere di essere passato attraverso tre inferni: bullismo, depressione e alcolismo. E alla sua forza di raccontarli anche a beneficio di chi non è ancora riuscito a sconfiggere quei mostri. Le ferite del bullismo A proposito della sua adolescenza, in una puntata di Verissimo del 2022, Tiziano Ferro ha parlato delle prese in giro subite a scuola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

