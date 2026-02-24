Sanremo 2026 Laura Pausini ‘inciampa’ sulle parole | lo ‘sfottò’ di Can Yaman
Laura Pausini ha commesso un errore nel pronunciare alcune parole durante la presentazione degli artisti a Sanremo 2026, causando le risate di Can Yaman. L’attore turco ha colto l’occasione per scherzare sull’incidente, mentre la cantante cercava di riprendere fiato. La scena, ricca di spontaneità, ha attirato l’attenzione dei presenti in sala. La gaffe si è diffusa rapidamente sui social, alimentando commenti e battute tra i fan.
(Adnkronos) – Can Yaman prende 'in giro' Laura Pausini. La cantante, co-conduttrice al fianco di Carlo Conti al Festival di Sanremo, è inciampata in qualche incertezza lessicale emiliano-romagnola durante l'annuncio degli artisti in gara. Qualche 's' di troppo, in particolare. Il primo momento curioso è arrivato con Ditonellapiaga, chiamata a esibirsi per prima. Nel leggere. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.
Sanremo 2026, Paolini irrompe al Tg1: “Conti bisex”. E lui risponde: “Il mio tipo è Laura Pausini, non Can Yaman” | VIDEOPaolini ha interrotto bruscamente la diretta del Tg1 per affermare che Carlo Conti sarebbe bisessuale, creando scompiglio tra i presentatori.
