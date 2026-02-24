Sanremo 2026 Laura Pausini ‘inciampa’ sulle parole | lo ‘sfottò’ di Can Yaman

Laura Pausini ha commesso un errore nel pronunciare alcune parole durante la presentazione degli artisti a Sanremo 2026, causando le risate di Can Yaman. L’attore turco ha colto l’occasione per scherzare sull’incidente, mentre la cantante cercava di riprendere fiato. La scena, ricca di spontaneità, ha attirato l’attenzione dei presenti in sala. La gaffe si è diffusa rapidamente sui social, alimentando commenti e battute tra i fan.