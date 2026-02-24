Sanremo 2026 la voce di Pippo Baudo apre il Festival Conti | Questo è il primo senza di lui Olly emoziona l’Ariston l’ingresso di Pausini – Il video

La decisione di includere la voce di Pippo Baudo nel debutto di Sanremo 2026 deriva dalla sua morte lo scorso anno, che ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. La scelta mira a rendere omaggio alla sua lunga carriera e al legame con il festival, coinvolgendo anche le emozioni del pubblico presente. La sua voce ha aperto ufficialmente la manifestazione, mentre gli artisti si preparano a salire sul palco.

L’ omaggio a Pippo Baudo ha aperto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. «Perchè Sanremo è Sanremo» e la voce dello storico conduttore e autore televisivo della Rai, scomparso il 16 agosto dello scorso anno all’età di 89 anni, è stata utilizzata per dare il via alla kermesse canora. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, una volta raggiunto il centro del palco, ha poi rivolto un saluto ai figli di Baudo, Tiziana e Alessandro. «Questo è il primo Festival senza Pippo. Da parte nostra era doveroso dedicargli questo Festival», ha dichiarato Conti, per poi presentare Olly e la sua Balorda Nostalgia, brano vincitrore della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, la diretta della prima serata: la voce di Pippo Baudo apre il Festival. Fine prevista all’1.25. Dalla signora Gianna di 105 anni a Tiziano Ferro, ecco cosa ...L’attesa è finita, si alza il sipario. Questa sera, al teatro Ariston, comincia il 76esimo Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, tiene le redini della kermess ... ilfattoquotidiano.it

