Sanremo 2026 | la scenografia e il palco del Festival

La progettazione della scenografia di Sanremo 2026 nasce dall’idea di creare un palco innovativo, con elementi visivi che richiamano il mare e la tradizione italiana. L’architetto incaricato ha scelto materiali sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dell’evento. Il palco si sviluppa su una struttura modulare che permette di adattarsi alle diverse esibizioni. La scelta mira a coinvolgere maggiormente il pubblico e a valorizzare gli artisti sul palco.

. Foto, architetto. Qual è la scenografia del Festival di Sanremo 2026? Per il secondo anno consecutivo Carlo Conti è conduttore e direttore artistico del Festival. Una scenografia dove l’asimmetria delle linee, diventa il linguaggio privilegiato per raccontare l’espansione dello spazio, ideata anche quest’anno da Riccardo Bocchini. “La scenografia di quest’anno è tesa a sottolineare non solo la forma della struttura, ma un’audace rottura degli schemi geometrici tradizionali, un connubio tra Asimmetria e Magia Musicale. Lontana dalla rigidità dei canoni classici, la scena giocherà su volumi sbilanciati e linee che fuggiranno verso direzioni inaspettate mantenendo un’armonia di linguaggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

