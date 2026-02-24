Sanremo 2026 la scaletta e gli ospiti | tutto il progamma della prima serata

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con la presentazione della scaletta e degli ospiti, causata dall’imminente inizio dell’evento. Alle 20.40, il pubblico potrà seguire su Rai 1 l’avvio ufficiale, con il direttore artistico Carlo Conti che introduce la serata dal Teatro Ariston. Gli artisti e le esibizioni sono pronti a intrattenere gli spettatori, mentre la prima serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti memorabili.

Il Festival di Sanremo è pronto finalmente ad aprire i battenti. L'appuntamento è alle 20.40 circa di questa sera, su Rai 1, quando il direttore artistico Carlo Conti darà il via alla kermesse canora in diretta dal Teatro Ariston. Al suo fianco, in qualità di co-conduttrice ci sarà Laura Pausini, reduce dall'esibizione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Laura Pausini che, solo qualche giorno fa, ha condiviso un post in cui dava voce al suo entusiasmo per questa nuova sfida lavorativa, fatta anche in memoria dello storico conduttore di Sanremo, Pippo Baudo, che questa sera verrà ricordato con un omaggio più che doveroso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l'ordine dei cantanti e tutti gli ospitiSanremo 2026 si prepara a partire con una scaletta ricca di sorprese, causata dall’entusiasmo dei fan e dalla voglia di novità.

Sanremo, la scaletta della prima serata: l'ordine cantanti e gli ospitiSanremo 2026 si apre con una serata intensa, causata dall’attesa dei fan e dalla presenza di ospiti di rilievo.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia gli ospiti sul palco Suzuki - La Pennicanza 11/02/2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ospiti e cantanti in gara; La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: cantanti, ospiti e conduttori di stasera; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Scaletta prima serata Sanremo 2026: cantanti e ospiti.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti, il co-conduttore e il superospiteDa Can Yaman, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, a Tiziano Ferro. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara ... vanityfair.it

Festival di Sanremo 2026: la scaletta della prima serata, dai cantanti agli ospiti. Tutto quello che ci aspetta sul palco dell'AristonScopriamo la scaletta della prima serata di Sanremo 2026 con tutti i 30 cantanti Big e le loro canzoni, gli ospiti come Tiziano Ferro, momenti di ... alfemminile.com

Si alza il sipario sulla 76esima edizione della kermesse, la scaletta e i favoriti #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Festival di Sanremo, la scaletta della prima serata: cantanti in gara, ospiti, co-conduttori • Prima serata del Festival di Sanremo 2026: tutti e 30 i Big si esibiscono senza eliminazioni. Voto alla Sala Stampa e annuncio dei cinque brani più apprezzati… x.com