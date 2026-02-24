Sanremo 2026 la Rai celebra Pippo Baudo in mostra

Pippo Baudo ha ricevuto una grande attenzione a causa della sua lunga carriera nel Festival di Sanremo. La Rai ha organizzato una mostra al Forte Santa Tecla per ripercorrere le tappe più significative del conduttore. Tra fotografie, memorabilia e video, i visitatori possono scoprire i momenti più iconici delle sue edizioni. La mostra si inserisce tra le iniziative dedicate alla storia del festival e resta aperta fino a fine mese.

© Parlami.eu - Sanremo 2026, la Rai celebra Pippo Baudo in mostra

Sanremo 2026, al Forte Santa Tecla una mostra celebra Pippo Baudo Sanremo celebra il conduttore tra i conduttori del Festival: Pippo Baudo. Nei locali del Forte Santa Tecla, fino al primo marzo una mostra itinerante accompagnerà il visitatore nelle tredici edizioni del noto Pippo nazionale, in cui il visitatore potrà imbattersi tra video, foto, aneddoti, sketch. Previste anche esperienze immersive in cui ci si potrà cimentare nella presentazione del Festival in simulazione, oppure nell’interpretazione di brani iconici scelti da Pippo. Il percorso espositivo propone una timeline interattiva delle tredici edizioni che hanno reso celebre il conduttore di “L’ho inventato io”. 🔗 Leggi su Parlami.eu Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. L'Ad Rai Rossi: "Omaggio dovuto"La mostra su Pippo Baudo a Sanremo nasce per celebrare la carriera straordinaria del conduttore, motivata dal suo profondo legame con la Rai e il suo ruolo nel panorama televisivo italiano. Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. I figli: "Fieri di essere qui. Momento di gioia"La mostra su Pippo Baudo al forte Santa Tecla si apre per celebrare la carriera del noto conduttore. A Sanremo una mostra della Rai celebra Pippo Baudo Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Settimana speciale per La Volta Buona, in diretta da Sanremo; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sotto Sanremo 2026 - Carlo Conti a Sotto Sanremo: i retroscena del Festival di Sanremo - Video. Sanremo 2026, in diretta la scaletta e gli orari della prima serata: cantanti e ospiti in ordine di uscitaLa scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con gli orari minuto per minuto, ospiti e cantanti in ordine di uscita: Laura Pausini ... fanpage.it La prima serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e Can Yaman co-conduttoreNella prima serata di Sanremo 2026 si esibiscono tutti e 30 i cantanti in gara e a fine serata verrà svelata la classifica dei primi 5 cantanti, votati assieme agli altri 25 solo dalla Sala Stampa, Tv ... iodonna.it