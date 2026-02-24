J-Ax, noto rapper italiano, partecipa a Sanremo 2026 dopo aver gareggiato nel 2023 con gli Articolo 31 e il brano 'Un bel viaggio'. La sua presenza al festival deriva dalla volontà di rilanciare la carriera e di affrontare nuove sfide musicali. La scelta di tornare sul palco si lega anche alle recenti tensioni con altri artisti e alle minacce che ha ricevuto nelle settimane scorse. La sua esibizione si prepara ad essere uno dei momenti più attesi.

J-Ax è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 al via il 24 febbraio. Il rapper italiano ha partecipato alla kermesse canora come concorrente in gara nel 2023 insieme agli Articolo 31 con il brano 'Un bel viaggio'. Il suo secondo ritorno, questa volta da solista, è previsto con la canzone.

Sanremo 2026, i cantanti milanesi al Festival: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’AmicoQuattro artisti di Milano parteciperanno al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4)Sal Da Vinci si preoccupa per le prove di Sanremo 2026, a causa di una tensione che si percepisce tra i partecipanti.

Sanremo 2026, J-Ax chi è: gli Articolo 31, il rapporto con Fedez, le minacce

J-Ax canta 'Italia Starter Pack' a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneIl rapper porta all’Ariston un brano country ironico e tagliente che racconta vizi, contraddizioni e stereotipi dell’italiano medio. libero.it

