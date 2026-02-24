Sanremo 2026 intervista a Michele Bravi | Mi sento inadeguato da sempre buffo Ora sono tranquillo la Mannoia è per me una sorella

Michele Bravi si sente inadeguato da sempre e si definisce buffo, questa volta portando a Sanremo un brano che riflette la sua crescita. La causa di questa sensazione deriva dagli anni passati a confrontarsi con il successo e le aspettative del pubblico. Ora, il cantante si sente più tranquillo e ha un legame speciale con la collega Mannoia, che considera una sorella. La sua partecipazione alla manifestazione segna un passo importante nel suo percorso artistico.

Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta portando il brano ‘ Prima o poi ‘. Una nuova maturità artistica per il cantante che dopo essere stato lanciato da un talent (ha vinto la settima edizione di X Factor) ha consolidato negli anni la sua carriera. Noi di SuperguidaTv lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto del significato profondo del brano, del suo rapporto con Maria De Filippi e sulle aspettative su questo Festival. Sanremo 2026, intervista a Michele Bravi. Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo. È la tua terza partecipazione. Cos’ha diverso questa rispetto alle altre? “La tranquillità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Michele Bravi a Sanremo 2026: “Da 31 anni mi sento goffo, ho cercato di nasconderlo fingendomi performativo”Michele Bravi partecipa a Sanremo 2026 dopo aver deciso di abbandonare il suo stile performativo.

Michele Bravi: "A Sanremo sono sempre stato un bimbo, ora torno da uomo. Israele? Al boicottaggio preferisco l'inclusione"Michele Bravi ha spiegato che, dopo aver partecipato a Sanremo, si sente più maturo rispetto a quando era un ragazzo.

Sanremo 2026 - Michele Bravi alle prove con l'orchestra

