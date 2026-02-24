Sanremo 2026 inaugurata la mostra su Pippo Baudo I figli | Fieri di essere qui Momento di gioia

La mostra su Pippo Baudo al forte Santa Tecla si apre per celebrare la carriera del noto conduttore. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei figli di Baudo, che si sono detti orgogliosi di essere presenti, e di figure istituzionali come il sindaco di Sanremo. La presenza di Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha sottolineato l’importanza dell’evento. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei prossimi giorni.

Inaugurata al forte Santa Tecla di Sanremo una mostra dedicata alla figura del maestro Pippo Baudo. A tagliare il nastro l'ad della Rai Giampaolo Rossi, i figli di Baudo Tiziana e Alessandro e il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Prima di tutto i ringraziamenti dei vertici Rai e, in particolare, quelli di Rossi: "Un viaggio bello, commovente ed emozionante, che si merita lui e ci meritiamo anche noi". Poi il commento dei figli: "Dal lato nostro, della famiglia – dice Tiziana, visibilmente emozionata – non possiamo non dire che questa mostra è straordinaria perché celebra sicuramente il personaggio pubblico, ma per quanto ci riguarda celebra anche il nostro papà e quindi evoca davvero tanti ricordi d'infanzia a cui siamo legatissimi".