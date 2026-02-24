Sanremo 2026 il televoto | cos’è e come funziona al Festival

Il televoto a Sanremo 2026 permette al pubblico di scegliere i propri artisti preferiti. La decisione di includere il televoto deriva dalla volontà di coinvolgere direttamente gli spettatori nella gara. I telespettatori possono esprimere le loro preferenze tramite app e telefonate durante le serate. Questa modalità permette di influenzare il risultato finale insieme alle giurie. La prima fase di votazione si apre già durante le prime serate del festival.

. Non esiste Festival di Sanremo senza televoto! Anche quest’anno dunque il pubblico da casa potrà votare i propri cantanti preferiti e contribuire così, insieme alle altre giurie, a decretare il vincitore di questa 75esima edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Come avvenuto lo scorso anno, al Festival di Sanremo 2026 avrà un peso notevole il Televoto che dirà la sua in tre serate su cinque: un modo quindi per rendere il pubblico protagonista. Ma ecco quando vota e come funziona il televoto di Sanremo 2026. Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serateIl Festival di Sanremo 2026 è stato programmato a causa di un interesse crescente per la musica italiana e per le emozioni che suscita tra il pubblico.

Come funziona il voto al Festival di SanremoIl sistema di voto al Festival di Sanremo si basa su una combinazione di giurie e televoto, che determinano l’esito finale.

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni in gara al Festival

Il Festival di Sanremo 2026 introduce una modifica rilevante nel sistema di televoto. A comunicarlo è stato il direttore artistico Carlo Conti, in conferenza stampa.

Come si vota a Sanremo 2026? Cinque serate e tre sistemi di voto per decretare il vincitore della 76esima edizione della kermesse canora!

