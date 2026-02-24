Sanremo 2026 il festival che racconta la fragilità italiana

Il Festival di Sanremo 2026 si concentra sulla vulnerabilità dell’Italia, riflettendo le difficoltà del Paese attraverso le canzoni in gara. La manifestazione, alla sua 76ª edizione, mette in luce come la musica diventi un modo per esplorare i problemi sociali e culturali. Artisti e pubblico condividono emozioni che raccontano una realtà complessa e spesso difficile. La manifestazione si conferma come un momento di confronto e di introspezione nazionale.

Il Sanremo 2026 non è un semplice elenco di canzoni in gara. Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 76ª edizione, continua a essere il luogo simbolico in cui l'Italia si guarda allo specchio. Non lo fa attraverso editoriali politici o analisi sociologiche, ma attraverso la forma più potente e popolare che possiede: la canzone italiana. Trenta artisti salgono sul palco dell'Ariston, ma in realtà portano con sé molto di più di tre minuti di musica. Portano paure, nostalgie, identità in costruzione, rabbie trattenute, ironie difensive, promesse d'amore che non sanno più essere eterne. Se si osservano insieme i titoli e le traiettorie artistiche, emerge un dato evidente: questa è l'edizione della fragilità consapevole.