Sanremo 2026 i vestiti di Can Yaman al Festival

Can Yaman, attore turco di 36 anni, ha attirato l’attenzione durante la serata di apertura di Sanremo 2026. La sua partecipazione, accompagnata da un abito elegante, ha generato molte discussioni tra il pubblico. La scelta del look e il suo ruolo di co-conduttore hanno contribuito a creare un momento di grande interesse. La serata ha visto anche l’intervento di Carlo Conti e Laura Pausini, mentre Yaman si distingue come una delle presenze più discusse.

C'è anche Can Yaman in questa serata di esordio di Sanremo 2026. L'attore turco 36enne affianca Carlo Conti e Laura Pausini per dare il via all'evento mediatico più importante d'Italia che, con la sua presenza, aggiunge un piccolo grande primato alla storia della kermesse. In 75 edizioni del Festival, infatti, non è mai accaduto che un personaggio internazionale aprisse l'evento tradizionalmente affidato nella conduzione del debutto a volti noti dello spettacolo italiano. In più, con la stessa eccezionalità, Can Yaman rappresenta anche il primo volto noto di nazionalità turca a calcare il palco dell'Ariston.