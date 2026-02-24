sanremo 2026 i titoli delle canzoni in gara al festival

Il Festival di Sanremo 2026 presenta una lista ufficiale di canzoni in gara, annunciata a dicembre dal direttore artistico Carlo Conti. Tra i titoli, figurano pezzi di artisti noti e nuove proposte, pronti a conquistare il pubblico tra il 24 e il 28 febbraio su Rai 1. La manifestazione si prepara a coinvolgere milioni di spettatori con una selezione di brani che riflettono le ultime tendenze musicali italiane. La competizione si avvicina rapidamente.

. Quali sono i titoli delle canzoni dei big o campioni in gara al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1? La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast della kermesse canora è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti a dicembre scorso. Il cast di Sanremo 2026, come nel recente passato, è ricco e trasversale. Ci sono nomi storici come Patty Pravo a giovani in rampa di lancio, cantautori e rapper. Insomma, nomi e canzoni per tutti i gusti e tutte le età. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2026: Raf – “Ora e per sempre”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sarà Sanremo stasera in tv su Rai 1 è la finale di Sanremo Giovani 2025. I 30 big in gara al Festival annunciano i titoli delle loro canzoniStasera in diretta su Rai 1, il Teatro del Casinò di Sanremo ospita la finale di Sanremo Giovani 2025, segnando anche l'inizio del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha finalmente svelato i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara (e dei 4 giovani) al Festival di Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraioCarlo Conti ha annunciato i titoli delle canzoni dei 30 Big e dei 4 giovani in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

