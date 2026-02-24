sanremo 2026 i dettagli della prima serata

Sanremo 2026 ha visto un aumento significativo di giornalisti e addetti ai lavori alla prima serata, attirando più media rispetto agli anni precedenti. La crescita è dovuta alla crescente attenzione verso il festival e alla sua capacità di coinvolgere un pubblico più ampio. I reportage e le interviste sul palco si moltiplicano, mentre gli organizzatori preparano l’evento con nuovi spazi dedicati ai media. Continua l’interesse che caratterizza questa edizione.

Giro di boa per Sanremo 2026 che registra un numero sempre più ampio di testate giornalistiche con annessi addetti ai lavori. Sono 1492 i giornalisti accreditati e 160 le testate straniere che vengono da tutto il mondo. Superospite della serata sarà Tiziano Ferro insieme ad Olly che sta registrando un successo fenomenale dopo lo scorso Festival. Sul palco Suzuki salirà invece Gaiae mentre sulla Costa crociere canterà Max Pezzali. Can Yaman fa il suo ingresso in sala stampa. L’attore di origini turche dichiara che cercherà di essere il più naturale possibile e che nei sette anni che ha vissuto in Italia, si è reso conto della portata di Sanremo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Festival di Sanremo, si parte. Anticipazioni e dettagli sulla prima serataIl Festival di Sanremo è iniziato, attirando l’attenzione di molte testate giornalistiche e professionisti del settore.

Sanremo 2026, Olly ospite della prima serataQuesta sera a Sanremo 2026, Olly torna sul palco dell’Ariston, questa volta come super ospite.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

